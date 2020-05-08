Индивидуальный подход. В России принят новый федеральный закон о коренных и малочисленных народах Севера

Закон, принятый вчера, 7 мая, вводит механизм учёта аборигенов и предполагает, что Федеральное агентство по делам национальностей будет формировать их реестр.

Работа Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока над беспрецедентным по своей значимости механизмом сохранения прав коренных малочисленных народов России шла более пяти лет. В 2017 году во взаимодействии с регионами была создана народная программа «Коренные-2021». Отсутствие порядка подтверждения национальной принадлежности было закреплено в ней на первом месте в списке проблем коренных народов.

Реестр будет использоваться органами власти для реализации прав коренных малочисленных народов. У представителя каждой народности будет возможность один раз «доказать» свою национальную принадлежность, а не предоставлять каждый раз ряд документов профильным ведомствам для реализации прав на традиционное рыболовство, охоту и иные меры государственной поддержки. В связи с этим возникла необходимость изменений в соответствующее профильное законодательство.

- Вступление в силу этого Федерального закона позволяет Ассоциации планомерно перейти к дальнейшей системной работе по улучшению положения коренных народов, - прокомментировал новый закон президент Ассоциации Григорий Ледков. -В первую очередь это касается традиционного рыболовства, правил традиционной охоты, пенсионного обеспечения, вопросов взаимодействия с особо охраняемыми природными территорий проживания коренных народов, вопросов образования.

Это первые пять пунктов, которые требуют масштабного изменения законов и подзаконных актов. Параллельно со становлением реестра законодатели должны вносить изменения в профильное законодательство.

Переходный период продлится два года, за это время должны быть сформированы списки для учёта коренных малочисленных народов. В их основу положен заявительный принцип. Люди будут самостоятельно вносить свои данные в перечень и исключаться из него только по собственной инициативе и на добровольной основе. Помимо этого, реестр как инструмент для реализации предусмотренных прав и гарантий позволит проводить учётную политику.