Инициатива предсказуема

Проектом, на котором Владимир Гаврилов, инженер по наладке и испытаниям участка наладочных работ «Норильскшахтсервис», проявил себя инициативным работником, стали ремонты по механической части на вентиляторных установках рудника «Комсомольский». Он разработал необходимые чертежи, на основании которых механический завод изготовил вспомогательное оборудование и оснастку.

А до этого Владимир столь же активно отметился на другом ремонте — при внеплановой остановке дробильного комплекса, где были разрушены подшипниковый узел и часть сопутствующих деталей. Он также сделал чертежи, необходимые замеры, дал рекомендации и сопровождал весь ремонт.

— Спасибо нашему дружному коллективу, доверившему мне столь сложные для молодого сотрудника задания. Эти проекты — возможность расширить опыт, — говорит наш герой.

Он признаётся, что постепенно привыкает к норильскому ритму, ведь в северном городе живёт только два года, в «ННР» работает с января 2019–го.

— Я окончил Сибирский государственный университет путей сообщения и приехал в Норильск на практику. Проходил её в «ННР», но на другом участке. После окончания вуза решил вернуться сюда, поработать, — говорит Владимир.

В планах — начать обучение, повысить квалификацию.

— Мне хочется больше узнавать и строить карьеру, — не скрывает он.