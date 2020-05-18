Интернет-находки против коронавируса: Fablab усовершенствует защитные маски

Специалисты из творческой мастерской Fablab совместно с Институтом гуманитарных технологий и социальных проектов изготовили прототип усовершенствованной пластиковой маски для защиты от коронавируса. В ближайшее время они планируют бесплатно производить индивидуальные средства защиты для волонтёров.

Образцом для специалистов Fab-lab стало интернет-движение «Мейкеры» (от англ. «make» - делать). Энтузиасты в разных странах взялись за разработку и изготовление средств защиты от COVID-19. По аналогии с западным движением в России появилось интернет-сообщество «Мейкеры против COVID-19», участники которого помогают медикам и волонтёрам бороться с пандемией. В сообществе уже больше двух тысяч человек, и количество постоянно растёт. «Мейкеры» активно делятся опытом в социальных сетях: выкладывают в Сеть готовые инструкции по сборке масок.

Организаторы собрали необходимые полтора миллиона рублей на краудфандинговой онлайн-платформе Boomstarter. Только по Московской области в ближайшее время необходимо изготовить порядка 25 тысяч щитков. В Норильске спрос на подобные изделия пока сложно спрогнозировать.

Сегодня необходимость в альтернативных средствах защиты диктуется банальной статистикой Всемирной организации здравоохранения. Обычная маска не защищает от коронавируса, её необходимо менять каждый час, что в условиях непрерывной работы не всегда возможно. Ещё один существенный недостаток медицинской маски в том, что она не защищает глаза, в то время как вирус легко проникает в организм через слизистые оболочки.

Новое средство защиты компенсировало многие недостатки своего текстильного аналога. Оно состоит из пластикового щитка для лица и крепится к голове с помощью обычной резинки. В отличие от медицинской маски оно полностью защищает глаза, не создаёт нагрузку на уши и подходит для многоразового использования после дезинфекции. Пластмассовые крепления для щитков печатаются на 3D- принтере.

Норильские специалисты использовали одну из инструкций, которую нашли в интернете, и доработали её.

«Мы всё ещё думаем, как можно усовершенствовать маски, - говорит идейный вдохновитель проекта Евгений Герасименко. -В дополнение к пластиковым щиткам мы изготавливаем миниатюрные прозрачные маски из мягкого пластика для тех, кто стесняется носить большие. Конечно, мы хотели бы, чтобы наши маски помогли городу. Представители компании «Норникель» согласились оплатить расходы на пластик и амортизацию, а наши сотрудники согласнына волонтёрских началах их производить. Десять штук уже передано волонтёрам добра и десять - в благотворительный фонд «Территория добра». Возможно, маски понадобятся и медикам, но изготовление масок для больниц - это пока только в планах».

Некоторые сотрудники Fablab сегодня влились в ряды волонтёров: одни изготавливают маски, другие снимают видео для Youtube-канала о различных средствах защиты от пандемии COVID-19. Специалисты подчёркивают, что новая маска не заменяет медицинскую, а лишь дополняет её. Она будет полезна для тех, кто в это непростое время работает в наибольшей зоне риска. Для всех остальных в качестве неизменного средства защиты органов дыхания остаются обычные медицинские маски, которые сегодня уже появились в аптеках города.

Марта Кальмина

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