Из инфекционной больницы Норильска выписаны шесть пациентов, переболевших COVID-19

Число больных коронавирусом в Красноярском крае достигло почти 2,5 тысячи человек. Умерших уже 21, выздоровели 614 человек, из которых за последние сутки – 49. В Норильске сегодня 62 человека болеют, десять человек с начала пандемии выздоровели.

За последние сутки по краю выявлено 504 новых случая коронавирусной инфекции. Основная часть заболевших -+440 человек — вахтовики из Северо-Енисейского района, сообщили в оперштабе региона. Темп прироста за сутки — 25,9%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Под медицинским наблюдением на дому в регионе находятся 1 101 человек (+30 за последние сутки). В Норильске на карантине находятся 48 человек, за последние сутки сняты с наблюдения 285 человек.