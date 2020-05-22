​К понедельнику норильские парикмахерские и салоны красоты оснастят средствами индивидуальной защиты

Напомним, в связи с указом губернатора Александра Усса, в понедельник в Красноярском крае откроются после двухмесячного карантина все парикмахерские и салоны красоты и косметические салоны. Однако предприятиям необходимо будет выполнять определённые требования, направленные на недопущение распространения коронавируса.



Обеспечить соблюдение санитарных норм поможет ещё одна мера поддержки бизнеса, предложенная АРН в рамках проекта «Бизнес-адаптация» и реализующаяся совместно с компанией «Норникель» и городской администрацией. Предпринимателям будет передано 450 тысяч медицинских масок, 100 тысяч пар перчаток и 2 тысячи литров антисептика для рук. Средства защиты закупила компания «Норникель».



Получить эти средства защиты смогут не только салоны красоты, но и предприятия общественного питания, в том числе работающие на вынос и выполняющие доставку на дом. Чтобы получить необходимые средства защиты, предпринимателям достаточно оформить заявку в режиме онлайн: https://clck.ru/Nb3Yj



Выдача средств защиты начнётся завтра.



Подробности по телефону горячей линии АРН для предпринимателей 8-913-499-08-01.