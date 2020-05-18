«Норникель» обеспечит предпринимателей средствами индивидуальной защиты

«Норникель» безвозмездно предоставит средства индивидуальной защиты для предпринимателей Заполярья на общую сумму более 30 млн рублей. Речь идёт о предприятиях малого и среднего бизнеса в Норильске и на Кольском полуострове. Бизнес получит 9 000 литров антисептических средств для рук, 21 бактерицидную лампу, 646 000 масок и более 200 000 комплектов перчаток.

В Красноярском крае приняли второй пакет мер экономической поддержки в период борьбы с коронавирусом, который включает новые механизмы. В частности, субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам предприятий, авансовые платежи от бюджетных организаций за коммунальные услуги и другие финансовые инструменты.

Что касается помощи «Норникеля», то она рассчитана не только на предприятия, которые выходят из режима самоизоляции, но и на тех, кто не прекращал работу. Среди них, например, предприятия общепита, магазины, доставляющие товары на дом, салоны красоты и парикмахерские. Чтобы получить необходимые средства защиты, предпринимателям достаточно оформить заявку в режиме онлайн.

«Мы считаем, что сектор малого и среднего бизнеса очень важен, потому что именно эти предприятия поддерживают сервис, оказывают услуги и обеспечивают качество жизни в городах нашего присутствия. И очень хочется сохранить предприятия, сохранить этот сектор, чтобы и дальше он продолжал работать, и наши сотрудники могли пользоваться их услугами, и уровень жизни, и качество жизни остались привычными, когда мы выйдем из пандемии», — рассказала директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.

Всего в городах присутствия компании зарегистрировано более 7 000 малых и средних предприятий, где работают почти 20 000 сотрудников. Ранее «Норникель» поддержал бизнес, предоставив каникулы по оплате арендаторам объектов компании в Норильске и Мончегорске, а также кредитные каникулы на полгода для социальных предпринимателей — участников благотворительного проекта компании «Мир новых возможностей».

В Норильске также создана платформа-агрегатор для малого и среднего бизнеса, где предприниматели могут рассказать о своих услугах и товарах для организации онлайн-продаж. Также для них организованы консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам.

Контакты для обращения за средствами индивидуальной защиты в Норильске: Агентство развития Норильска, тел. 8-913-499-08-01.