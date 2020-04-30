Картина карантина – 3

Франция

Оксана Головнёва, помощница медсестры, Париж:

— Я работаю в операционном блоке муниципального госпиталя в пригороде французской столицы. Поясню: 20 лет я отработала в Норильске анестезиологической медсестрой в реанимационном отделении горбольницы, но, выйдя замуж и переехав во Францию, с российским дипломом о медобразовании без дополнительного обучения смогла устроиться только помощницей, это что–то среднее между медсестрой и санитаркой.

В нашем районе, в сорока километрах к северо–западу от Парижа, произошла первая вспышка коронавирусной инфекции в стране. Заражённых везли, в том числе, и в нашу больницу. И сразу же в учреждении обнаружилась недостача средств защиты — медперсонал попросту растащил их по домам. Это было несложно, так как маски–перчатки–санитайзеры у нас всегда в свободном доступе, и ни у кого и мысли не возникло контролировать, кто сколько берёт. Сейчас же ажиотаж спал и всего хватает.

Для того чтобы в карантин выйти из дома, нужно иметь пропуск. Иначе — штраф. Оформить разрешительный документ очень просто: скачиваешь бланк из интернета, распечатываешь, пишешь фамилию, адрес и куда направляешься — это могут быть только магазин и аптека. Также по несколько экземпляров бланков мэрия положила в каждый почтовый ящик. Всем, кто продолжил ходить на работу, соответствующий документ выдал работодатель. Причём перемещаться нужно только строго по маршруту, который указан в бумаге, — от дома до учреждения и обратно, никуда не сворачивая. Так, например, один наш сотрудник, подвозивший коллегу, был оштрафован.

Как–то на работе я почувствовала сильную усталость, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, глаза закрывались сами собой. Сказала об этом шефу, дескать, не понимаю, что со мной. И хотя у меня не было ни температуры, ни кашля, мне сразу же сделали тест и отправили домой. Вечером сообщили, что у меня коронавирус. Следом заболел супруг, но его уже не тестировали — и так всё понятно. В больницу нас не стали помещать, так как обошлось без лёгочных осложнений. Болели дома.

Супруг по телефону консультировался со своим лечащим врачом. Я, как и все инфицированные сотрудники, а их было немало, каждое утро по интернету отправляла в свою больницу показатели пульса, дыхания, температуры и отвечала на вопросы анкеты о самочувствии. Один из них: «Желаете ли остаться дома или согласны на госпитализацию?» Причём отписаться нужно было в определённое время, если опоздал — сразу же позвонят. Не ответил — пришлют скорую. А как–то раз я промахнулась и поставила галочку в графу «У меня был обморок» — тут же позвонили и предложили госпитализироваться. Объяснила, что ошиблась. Продукты приносили брат мужа и приятели — оставляли сумку возле двери. Также за помощью можно было обратиться в социальную службу.

Если говорить о поддержке и поощрении медиков государством, то нам пообещали в мае к зарплате выплатить премию за работу в особо сложных условиях. Сколько, пока не знаем, надеемся, что эта сумма будет не ниже минимальной ежемесячной заработной платы.

Швейцария

Гуля Хаимова, программист, Лозанна:

— Швейцария — потрясающая страна. Живу здесь более 20 лет и не перестаю удивляться, как тут всё чётко отлажено и насколько правительство заботится о своих гражданах. Конкретный пример. Компания, в которой я тружусь, обеспечивает население телефонной связью и интернетом. У некоторых сотрудников, например у менеджеров по работе с клиентами и рекламе, работы из–за пандемии стало меньше раза в два, но при этом зарплату они получают как обычно. Не теряют в доходе и те, кто работает менее эффективно, потому что их дети сидят дома. В обоих случаях разницу компенсирует государство. Причём родители могут сегодня получить субсидию как выполняющие обязанности воспитателя и учителя. Образовательные учреждения закрылись 11 марта, режим ЧС был введён 16 марта.

У некоторых представителей малого и среднего бизнеса, например дантистов, ремесленников, электриков и так далее, работы, конечно, стало меньше, но никто особо не переживает, так как в Швейцарии развита система страховок, и раз объявлена чрезвычайная ситуация, есть возможность получить ощутимую помощь от государства.

Паники у нас не было — как только в Италии началась эпидемия, швейцарское правительство закрыло все границы и открывать их пока не собирается. За будущее мы не переживаем — последний серьёзный экономический кризис в Швейцарии был в 1978 году. Тогда людям даже пришлось квартиры продавать, и после этого правительство делает всё возможное, чтобы не допустить подобной ситуации.

У меня лично работы сегодня стало даже больше, и хорошо, что не надо тратить время на дорогу в офис и обратно, я спокойно выполняю свои трудовые обязанности дистанционно. Вообще, жизнь стала более размеренной, а люди — умиротворёнными. Раньше всё бегом, а теперь — куда спешить... Я даже в какой-то степени благодарна этому вирусу — никогда не проводила столько времени со своим сыном. Раньше мы с ним часто ссорились, а сейчас, сидя вместе дома целый месяц, стали лучше понимать друг друга. Это потрясающий опыт.

Бельгия

Евгения Бирюкова, домохозяйка, Антверпен:

— Сидим дома с 16 марта. Несколько раз карантин уже собирались отменить, но в итоге он опять продлён до 3 мая. Дочь дистанционно учится, сын дистанционно работает. Супруг до конца марта трудился на стройке и даже ездил к клиентам домой, помогал с ремонтом. А в начале апреля одна клиентка попросила его не приезжать: обосновала тем, что она в группе риска, так как работает в больнице.

Открыты продуктовые магазины, аптеки, лечебные учреждения и почта. Многие кафе и рестораны продолжают работать, но доставляют заказы на дом. Для тех, кому не с кем оставить деток, работают группы при школах и ясли для малышей. Можно гулять, соблюдая социальную дистанцию. Власти даже рекомендуют совершать непродолжительные пробежки и велосипедные прогулки недалеко от дома. Перемещаться по стране и выезжать за рубеж без веской причины строго запрещено. Говорят, «отлавливают» велосипедистов и автомобилистов, которые отъехали от дома дальше, чем на 50 км.

Проживающим в домах престарелых не позволяют общаться с родственниками. Ослабленных старичков не берут в больницы. Да и вообще всем жителям страны рекомендовано болеть по возможности дома. Маски поначалу были в дефиците, потом к их изготовлению привлекли заключённых.

Германия

Юсеф Баккар, менеджер строительных проектов, Гамбург:

— Запрет на контакты действует до 3 мая. Ещё в середине марта канцлер Германии Ангела Меркель в своём обращении к нации призвала людей серьёзно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: «Со времён Второй мировой войны для нашей страны не было таких серьёзных вызовов, где так важна наша общая солидарность. Система здравоохранения в Германии, возможно, одна из лучших в мире, однако больницы в стране были бы полностью перегружены, если в них за короткое время

поступит много заболевших, именно поэтому нужно сократить риск заражения, что требует серьёзных ограничений», — сказала она.

На дистанционную форму работы переведены все учреждения и организации. Но на случай, когда необходимо личное присутствие клиента, в приёмных созданы условия, исключающие прямой контакт служащих с посетителями, — как правило, это большой стол, специально установленный барьер или пластиковый экран. Выходя на улицу, при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность. В аптеку, банк входят по одному человеку, остальные ожидают на улице, соблюдая дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. В магазинах на входе объявление: «Не важно, сколько вы будете покупать, возьмите тележку!» Оно и понятно: тележка не позволяет покупателям приблизиться друг к другу. А корзинки убрали вовсе. Кассир отделён от покупателей пластиковым экраном. Предпочтительно расплачиваться картой.

Как заядлый путешественник я, конечно, расстраиваюсь, что, по всей видимости, ещё не скоро смогу отправиться в путь. От скуки спасает телеканал Netflix, увлечение кулинарией и танцы. К большому сожалению, танцевать приходится соло. А куда деваться? Главное — не потерять форму. Ну, и не падать духом. Хотя это крайне сложно: очень скучаю по близким, которые живут в Тунисе, откуда я родом. В Германии я очень давно, но навещал родных регулярно. Сейчас же приходится довольствоваться телефонными разговорами. На родине к нормальной жизни тоже пока не вернулись, там карантин продлён до 4 мая. При этом правительство планирует уже этим летом принять туристов и разрабатывает протокол безопасного туризма. Хорошо бы, чтобы у них всё получилось. Иначе сложно будет восстановить экономику.

Сербия

Милош Петрович, тревел–блогер, веб–маркетолог, Бел-град:

— К счастью, ведение блогов о путешествиях — это не основная моя работа, поэтому закрытие границ на мои финансовые дела не повлияло. Государство поддерживает частные компании, у которых из–за пандемии упали доходы, выделяя на каждого сотрудника 250 евро в месяц. Недовольные при этом всё равно есть, но высказываются пока только в социальных сетях.

Мы, пожалуй, единственная страна в Европе, где введён комендантский час. Больше месяца людям до 65 лет было запрещено выходить на улицу с 17 до пяти часов утра. А люди старше этого возраста могли посещать магазины только один раз в неделю, с четырёх до семи часов утра. На днях основной части населения разрешили появляться на улице с пяти утра до шести вечера — на час больше, чем раньше. А 65–летние и старше могут теперь выходить на улицу три раза в неделю на полчаса с 18.00 до часа ночи. С 21 апреля открылись автосервисы, швейные и обувные лавки, книжные магазины и магазины стройматериалов, фермерские рынки.

Максимальное количество заражённых за один день у нас было около 450 человек. Сейчас кривая постепенно ползёт вниз. Правительство Сербии установило тесные связи с Китаем, и китайские доктора консультируют наших врачей.

Финляндия

Анна Орвоккила, предприниматель и писатель, Порвоо:

— Мы с супругом постоянно путешествуем по миру, без проблем работая удалённо из любой страны. До того как пандемия коронавируса охватила Европу, приехали в Финляндию навестить семью и друзей и были вынуждены остаться. С одной стороны, в такие сложные времена хорошо быть рядом с близкими, с другой — нам очень сложно усидеть на одном месте. К тому же у нас в Финляндии больше нет своего дома, поэтому приходится стеснять родственников. Ждём не дождёмся, когда границы откроют и мы сможем продолжить нашу обычную кочевую жизнь. Вообще, многие напряжены, потому что сидят без работы, без денег и не знают, как быть.

На мой взгляд, ситуация с распространением коронавируса в Финляндии хорошо контролируется, но идёт много дискуссий о том, насколько эффективны и своевременны принятые меры. Не хватает средств защиты, особенно масок. Медики справляются с большим трудом. Поскольку Финляндия — страна малонаселённая, комендантского часа нет, людям разрешено находиться на улице, не собираясь в группы.

Мексика

Пабло Рамирес, специалист по релаксационной терапии, Мехико:

— У меня работы меньше не стало, ведь методы релаксационной терапии ослабляют тревогу, и сегодня мои услуги востребованы как никогда. Только многим это не по карману — большинство жителей страны сидят без работы и без средств. Руководители компаний пытаются сделать всё, чтобы не увольнять своих сотрудников, но у многих просто нет выбора. Ведь правительство пока не обещает никакой помощи бизнесу. Если и помогает, то уж совсем нищим.

Сегодня Мексика перешла в третью фазу эпидемии, характеризующуюся быстрым ростом числа заражённых. Власти призывают население продолжить самоизоляцию и до начала июня без надобности не выходить на улицу. Соблюдение этих мер никак не контролируется, многие требования игнорируют, но в целом активность населения всё же снижена. Например, с начала апреля закрыты все пляжи, и из–за отсутствия людей некоторые прибрежные полосы облюбовали крокодилы. Также рядом с населёнными пунктами стали чаще замечать ягуаров, которые давненько уже не попадались на глаза.

Ливан

Джордж Халяф, тележурналист, Бейрут:

— Со сдерживанием распространения коронавируса ливанское правительство справляется на удивление хорошо — заразившихся у нас гораздо меньше, чем в других странах. Но поскольку в стране и без пандемии с экономикой проблемы, то сегодня большинство жителей еле сводит концы с концами. Например, таксисты, водопроводчики, ремесленники, которые раньше хоть что–то зарабатывали, сегодня пополнили армию безработных. А ещё карантин спровоцировал резкое падение национальной валюты. Правительство собирается выделить небольшие суммы семьям, находящимся за чертой бедности, но пока никто ничего не получил.

На улице запрещено появляться после 19.00, а в воскресенье из дома вообще нельзя выходить. Мечети и церкви в Ливане закрыты. Моя мама, например, пасхальную мессу смотрела по телевизору.

Сам я сейчас нахожусь в Катаре — работаю над проектом, который будет завершён через неделю. Когда смогу вернуться домой, не знаю, надеюсь, что хотя бы в начале мая границы откроют. Вообще, мы все очень ждём, когда будет разработана вакцина от коронавируса. Интересно, какая страна и когда это сможет сделать. Удивило, что в Катаре наряду с масками и санитайзерами накануне закрытия торговых центров раскупили... спортинвентарь.

Марокко

Яссин Матар, студент, Касабланка:

— Количество подтверждённых случаев и летальных исходов в Марокко ничтожно по сравнению с другими странами. Тревоги у меня нет. Мне просто очень скучно целыми днями сидеть дома. Работы нет. Университет закрыт. После 18.00 — комендантский час. За нарушение карантина можно попасть под стражу. Чувствуешь себя, как в тюрьме. Сложно в такой ситуации не упасть духом.

Продуктов в магазине более чем достаточно. Вот только покупать еду многим не на что. Мне повезло — у меня были кое–какие сбережения, на которые я смог жить целый месяц. Но у большинства жителей страны нет никаких накоплений. Правительство выделило безработным 1 000 марокканских дирхамов (примерно семь тысяч рублей. — Прим. ред.), и это после того, как люди уже месяц просидели дома без финансовой поддержки.

Израиль

Александр Гольдберг, рефлексотерапевт, художник, Иерусалим:

— Границы у нас закрыли в середине марта, а в конце месяца объявили карантин. При этом коранавирус в стране обнаружили только в апреле: инфекцию выявили у граждан Южной Кореи — их изолировали на две недели, а потом вывезли на родину. И сразу же запретили въезд туристов из Юго–Восточной Азии — их попросту разворачивали в аэропорту. Причём из–за этого случился дипломатический скандал. Несколько семей из Израиля были на борту того злополучного круизного лайнера, где все заболели, и их по возвращении сразу отправили в изоляцию. А с введением всеобщего карантина тянули, потому что ждали Пурим — великий религиозный праздник.

После закрыли железнодорожное сообщение внутри страны и значительно уменьшили количество междугородных рейсов. Причём пассажиров в автобусе не должно быть больше 20 человек. Особо жёсткий карантин был в Песах — Иерусалим условно поделили на зоны, и нельзя было перемещаться из одной в другую. Также запретили в эти дни выезжать на личном автотранспорте. Причём районы, где живут ортодоксальные евреи, закрыты до сих пор, так как, несмотря на запреты, они собираются на молитву и поэтому среди них много заболевших.

Граждане, оставшиеся без работы, получают пособие по безработице — 75% от зарплаты. Заявку на субсидию подали более миллиона человек, это 20% от работающего населения. Частные предприниматели тоже получили поддержку от государства — сумма варьируется в зависимости от среднего дохода. Я тружусь на стекольном заводе, занимаюсь художественным оформлением готовых изделий. А недавно по предложению руководства устроился обычным рабочим, так как их не хватает — на этом производстве трудятся в основном арабы, а в районах, где они проживают, действуют более жёсткие карантинные меры.

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