Кайеркан отметил 75-летие Великой Победы участием во всероссийских акциях

Уже накануне Дня Победы жители района украсили окна георгиевскими лентами, воздушными шарами, флагами и изображениями мемориальных обелисков с вечным огнём (проект «#Мирные_окна»). Праздничный марафон продолжился в соцсетях: здесь были и поздравительные открытки ветеранам в рамках акции «Наследники Победы», и концертные номера в исполнении творческих коллективов «Юбилейного». На официальном сайте культурно-досугового центра www.kdcub.ru и в социальных сетях были размещены видеовыставка колоризированных фотографий военного периода «Победа в лицах», видеоролики «Города-герои», видеооткрытка «Весна Победы!» с использованием фото и видеоархива празднования Дня Победы прошлых лет, а также танцевальный видеоурок «Вальс Победы» и мастер-классы «Праздничный знак – георгиевская лента» и «Праздничный знак – георгиевская лента с гвоздикой».

К юбилею Победы «Юбилейный» организовал онлайн фестиваль-конкурс «Победа в памяти поколений» и дистанционный конкурс детского рисунка «Спасибо за Победу!». На ютуб-канале центра и в соцсетях в течение мая будут транслироваться творческие работы участников. Здесь можно увидеть лучшие рисунки, танцевальные композиции, вокальные номера, познакомиться с литературными сочинениями о солдатах-победителях в номинации «Солдат "Бессмертного полка», услышать лауреатов номинации «Художественное слово».

А сегодня в 11 часов руководители города и депутаты Норильского городского Совета депутатов почтили память воинов-освободителей минутой молчания и возложили цветы к подножию обновлённой мемориальной стелы. Весь день жители несли к памятнику цветы.

Ровно в полдень кайерканцы присоединились к акциям «Окно Победы» и «Поём двором». Особенно трогательно и значимо великая песня «День Победы» прозвучала у дома участника Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Грекова. Ветеран при полном параде приветствовал волонтёров, стоя у окна. Жители окрестных домов приветствовали ветерана из своих окон знамёнами Победы, георгиевскими лентами и хором исполнили легендарную песню.

Фото КДЦ "Юбиленый"