Кольская ГМК автоматизирует контроль и учёт грузоперевозок

На Мончегорской промышленной площадке Кольской ГМК введена в опытную эксплуатацию весоизмерительная система цеха материально–технического обеспечения (ВИС ЦМТО). Данный комплекс производит взвешивание и учёт автомобильного транспорта, а также контролирует перевозки грузов в автоматическом режиме.

Программное обеспечение ВИС ЦМТО позволяет управлять движением автомобильного транспорта посредством светофоров и шлагбаумов, а также автоматически распознавать государственные номера или RFID–метки машин. Скорость взвешивания одного автомобиля в штатном режиме составляет от 1 до 1,5 мин., включая время на подъём/опускание шлагбаумов и короткую остановку для регистрации веса.

Реализация проекта стоимостью около 21 млн руб. позволит компании более точно и оперативно отслеживать объёмы перевезённых грузов и сократить трудозатраты на операции взвешивания.