МАУ ИЦ «Норильские новости»

Кромка льда на Енисее находится в 200 километрах от Дудинки

Кромка льда на Енисее находится в 200 километрах от Дудинки

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Кромка льда на Енисее находится в 200 километрах от Дудинки

Кромка льда на Енисее находится в 200 километрах от Дудинки

По данным управления ГОиЧС администрации Таймыра, на 11.00 8 мая уровень воды в районе Дудинки составил 8,37 м, поднявшись на 14 см за сутки, в Игарке без изменений – 6,37 м, в посёлке Потапово 5,58 м, что на 83 см выше, чем было вчера.

Кромка ледохода находится между Игаркой и Потапово приблизительно в 200 км от Дудинки. Сегодня атомный ледокол «Таймыр» приступил к прокладке противозаторных прорезей на участке в протоке Ситковская – Грибановская, в 40 км выше Дудинки.

Фото Денис Кожевников
8 мая в 14:29 1990
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