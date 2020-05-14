Круг расширен: туризм в черте Норильска будут развивать больше инвесторов

В соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию туристско-рекреационного кластера «Арктический» вошли новые участники.

Документ, закрепляющий намерения в части развития туризма, подписан между Агентством развития Норильска, краевым Агентством развития бизнеса (АРБ) и инвесторами в октябре прошлого года.

По условиям соглашения, 17 инвесторов, среди которых представители Таймыра, Норильска и Москвы, берут на себя обязательства в части строительства, модернизации и расширении турбаз на озере Лама и Собачьем (в том числе для дайверов), разработки вертолётных и трекинговых маршрутов, строительства и модернизации гостиниц в Норильске и Дудинке, организации палаточных лагерей, кемпингов и глэмпингов на территории плато Путорана.

В обновлённом составе соглашения – 33 участника. Среди 16 новых субъектов малого и среднего предпринимательства Норильска, Дудинки и Хатанги представители гостиничного бизнеса и фирм-перевозчиков, экскурсоводы, исследователи Таймыра.

Согласно документу, участники смогут воспользоваться услугами Центра кластерного развития АРБ: от льготного финансирования и разработки бизнес-планов и до предоставления экспертов, проведения маркетинговых исследований и софинансирования информационных кампаний проектов в соотношении: 5% - затраты участника, 95% - средства АРБ.

Новые участники соглашения займутся организацией велотуров на территориях туристско-рекреационного кластера «Арктический», изготовлением сувенирной и полиграфической продукции, созданием новых мест размещения и подготовкой экскурсионных маршрутов.

«Расширение круга участников говорит о большом интересе бизнеса в вопросе развития туристических возможностей кластера, – рассказывает руководитель направления «Развитие бизнес-среды» Анастасия Король. – Нам важно привлечь разных инвесторов, готовых работать и над модернизацией инфраструктуры, и над совершенствованием и разнообразием туристических маршрутов и программ. Общемировая непростая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, безусловно, усложнила многие процессы в туристической отрасли, и не только у нас. Но вместе с тем, это ещё одна возможность для качественного развития внутреннего туризма».