Крыши зданий, пострадавших от апрельского урагана, отремонтируют до конца мая

В списке ремонтов – восемь муниципальных зданий, где требуется замена металлической или мягкой кровли, частичное обновление фасада. Это школа № 1, лицей № 3, гимназия № 5, Норильская детская школа искусств, «Арктика», плавательный бассейн Центрального района, каток «Льдинка», а также нежилое здание в районе станции Голиково, 15. Самые серьёзные разрушения ветер нанёс крышам лицея № 3, где теперь нужно восстановить 1 389 м2, и школы № 1, там пострадало 1 369 м2 кровли. На эти два учебных заведения выделено 8,7 и 3,8 миллиона рублей соответственно. В целом же на работы на восьми зданиях, пострадавших в шторм, из резервного фонда главы Норильска выделено 13 246 миллионов рублей.

Всего, как пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС, повреждено 3 000 м2 кровель и около 300 м2 фасадов. На всех объектах работает один подрядчик, имеющий большой опыт такого рода ремонтов. Материалов для кровельных работ на территории достаточно, для фасадов – ожидается завоз. Пока же строители выполняют более мелкие фасадные работы.

- На некоторых объектах решено заменить всю кровлю, потому что ветер обрушил одну её половину на землю, а оставшуюся часть поднял. Такая парусность опасна, она создаёт угрозу для жизни людей. Сейчас важно выполнить работу в срок, чтобы в дожди не затапливало чердаки зданий, - отметил Дмитрий Самородов.