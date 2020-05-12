​Ледоход стремительно приближается к Дудинке

Сегодня уровень воды в районе порта Дудинки находится на отметке 10 м 67 см, что на 135 см выше, чем в предыдущие сутки.

По информации управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, сегодня, 12 мая, кромка льда находится ориентировочно в 220 км от Дудинки, что на 970 км ближе, чем в прошлом году.

11 мая с 11.50 до 12.30 в Дудинке наблюдалась подвижка льда.

В районе Игарки сегодня наблюдается ледоход в 7 баллов, за сутки вода поднялась на 3 м 66 см. В Потапово подвижка льда была в районе 18 часов 11 мая, уровень воды здесь за сутки поднялся на 236 см – до 8 м 51 см.

Специалисты предупреждают: ледяной покров на реках района разрушен, выход на лед может привести к несчастным случаям.