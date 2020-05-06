Ледоход в пути. В Дудинке затопило причалы

Как сообщает управление по делам ГОЧС администрации Таймыра, по данным на 10.30 6 мая, уровень воды Енисея в районе Дудинки составляет 8,17 метра. Днём раньше в 14.00 затопило 8-метровую отметку, на которой начинается затопление причалов порта Заполярного транспортного филиала.

Кромка льда сегодня находится в 256 км выше Дудинки, между Игаркой и Потапово. В районе Игарки 5 мая в 9.20 началось движение льда, которое прекратилось в 14.20. В прошлом году в этот день 6 мая кромка была в 21 км ниже Ярцево, примерно в 1 294 км от Дудинки.

В связи с подъёмом воды и приближающимся ледоходом таймырские спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на лёд рек Енисей и Дудинка, а также выезда на любых видах техники. Сотрудники спасательных служб призывают родителей подробно объяснить детям, как нужно вести себя во время ледохода, а также постоянно знать, где находятся их дети, с кем и чем занимаются.

Самый ранний ледоход в новейшей истории был зарегистрирован 21 мая 1997 года при уровне воды 1 414 см и 25 мая 2011 года при уровне 1 369 см. Самый поздний состоялся 16 июня 1996 года при уровне 1 595 см. Максимальный уровень воды был зафиксирован 31 мая 1999 года, составив 2 149 см и 5 июня 2001 года – 1 959 см.

Критический уровень по районам: Дудинка – 19,5 м, Потапово – 35 м, Игарка – 20,5 м, Усть-Хантайская ГЭС – 21 м.

Фото Александр Чалкин