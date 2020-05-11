​Ледоход в столице Таймыра ожидается 19-22 мая

Сегодня в Игарке с 8.15 наблюдалось движение льда силой 7 баллов при уровне воды 927 см. Ниже Игарки по реке, в районе Потапово, движение льда наблюдалось с 3.00 до 5.00 при уровне воды 615 см. На 8 утра 11 мая уровень воды в Дудинке поднялся за сутки на 43 см, до значения 923 см. К слову, кромка льда год назад находилась в 1 210 км от Дудинки, в районе Ворогово.

Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством главы Таймыра Евгения Вершинина обсудили предварительный прогноз ледохода.

О паводковой обстановке рассказал начальник бюро гидрологии гидротехнической службы Центра диагностики Заполярного филиала компании «Норникель» Игорь Сухов:

«В связи с аномально тёплой погодой вскрытие Енисея и его притоков произойдёт в экстремально ранние сроки, на 10-12 дней раньше среднемноголетних значений. Так, начало ледохода в Дудинке ожидается 19-22 мая. Но сроки могут измениться из-за образования заторов на участке Игарка - Дудинка».

Также он отметил, что полное освобождение Енисея ото льда ожидается ориентировочно 28-30 мая, после чего первые корабли смогут подойти на рейд.

В случае подтопления проработан вопрос о проведении эвакуации жителей посёлка Левинские Пески и людей с рыболовецких точек в районе Караула. Определены пункты их временного размещения.

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Андрей Шопин отметил:

«Обстановка на территории стабильная, мы находимся в режиме мониторинга, и в случае чрезвычайной ситуации полностью готовы приступить к действиям в данных условиях. В связи с прохождением паводка управление переводится на усиленный режим работы, личный состав и техника подготовлены к выполнению противопаводковых мероприятий».

Директор Заполярного транспортного филиала компании «Норникель» Алексей Новаков сообщил, что все работы по эвакуации инфраструктуры и оборудованию порта проведены согласно плану, территория, подлежащая затоплению, зачищена.

Во время движения льда на реках Дудинка и Енисей сотрудниками правоохранительных органов будет обеспечена охрана общественного порядка по нижней объездной дороге в районе границ порта и приняты меры по недопущению людей на участки, опасные для их жизни.

Кроме этого будут перекрыты ул. Лонгина Хана в районе ППК № 1 и участок дороги от ул. Лонгина Хана в сторону дебаркадера.