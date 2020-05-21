Лето на мази. Вертолёты авиакомпании «Норильск Авиа» перешли на летний сезон эксплуатации

В «Норильск Авиа» эксплуатируется 16 вертолетов типа Ми-8 - это четыре машины Ми-8 МТВ и 12 вертолетов Ми-8Т. В ближайшее время пилоты готовятся получить два новых модифицированных вертолёта Ми-8 АМТ. Все машины многоцелевые, эксплуатируются в различных условиях и температурных режимах без ограничений - в диапазоне от +60 до -55 градусов.



Летняя эксплуатация Ми-8 обусловлена в первую очередь сезонной заменой смазки, масел и технических жидкостей в системах и агрегатах машин. Тот же порядок действует при переходе на зимние условия работы.



Сегодня все вертолёты «Норильск Авиа» прошли регламентные работы по замене смазки и спецжидкостей в агрегатах, втулках несущих и рулевых винтов.



- Для авиации эти положения применяются десятилетиями, - говорит заместитель генерального директора АО «Норильск Авиа» по инженерно-авиационному обеспечению Валерий Масько. - По всем предприятиям отрасли с наступлением сезона в приказном порядке предприятия переводятся на сезонную эксплуатацию. Это не только работа с вертолетами, но и с летным и техническим обслуживающим персоналом.



Люди проходят обучение, которое предполагает по итогам сдачу зачетов с подробным изучением условий эксплуатации авиатехники в конкретных климатических условиях. На основании этих зачетов персонал допускается к работе с матчастью в весенне-летний период. Летний сезон длится с 15 мая по конец сентября, когда температуры начинают уходить в минус. Проводятся также дополнительные работы по осмотру, изучению, проверке коррозионного состояния и некоторые другие.