МАУ ИЦ «Норильские новости»

Лето на мази. Вертолёты авиакомпании «Норильск Авиа» перешли на летний сезон эксплуатации

Лето на мази. Вертолёты авиакомпании «Норильск Авиа» перешли на летний сезон эксплуатации

Главная / Новости / Город

Лето на мази. Вертолёты авиакомпании «Норильск Авиа» перешли на летний сезон эксплуатации

Лето на мази. Вертолёты авиакомпании «Норильск Авиа» перешли на летний сезон эксплуатацииЛето на мази. Вертолёты авиакомпании «Норильск Авиа» перешли на летний сезон эксплуатации

В «Норильск Авиа» эксплуатируется 16 вертолетов типа Ми-8 - это четыре машины Ми-8 МТВ и 12 вертолетов Ми-8Т. В ближайшее время пилоты готовятся получить два новых модифицированных вертолёта Ми-8 АМТ. Все машины многоцелевые, эксплуатируются в различных условиях и температурных режимах без ограничений - в диапазоне от +60 до -55 градусов.

Летняя эксплуатация Ми-8 обусловлена в первую очередь сезонной заменой смазки, масел и технических жидкостей в системах и агрегатах машин. Тот же порядок действует при переходе на зимние условия работы.

Сегодня все вертолёты «Норильск Авиа» прошли регламентные работы по замене смазки и спецжидкостей в агрегатах, втулках несущих и рулевых винтов.

- Для авиации эти положения применяются десятилетиями, - говорит заместитель генерального директора АО «Норильск Авиа» по инженерно-авиационному обеспечению Валерий Масько. - По всем предприятиям отрасли с наступлением сезона в приказном порядке предприятия переводятся на сезонную эксплуатацию. Это не только работа с вертолетами, но и с летным и техническим обслуживающим персоналом.

Люди проходят обучение, которое предполагает по итогам сдачу зачетов с подробным изучением условий эксплуатации авиатехники в конкретных климатических условиях. На основании этих зачетов персонал допускается к работе с матчастью в весенне-летний период. Летний сезон длится с 15 мая по конец сентября, когда температуры начинают уходить в минус. Проводятся также дополнительные работы по осмотру, изучению, проверке коррозионного состояния и некоторые другие.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
21 мая в 18:06 820
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также