Личный контроль

Инженеры по охране труда и промышленной безопасности ежедневно на производстве, под землёй и в цехах. Начальник Центра профилактики охраны труда и промышленной безопасности Алексей Катаев рассказывает, что с введением противоэпидемических мероприятий стало больше проверок, а это значит, что специалисты значительную часть времени проводят на рабочих местах.

— Если в целом работа специалиста по ОТ так или иначе связана с так называемой кабинетной работой, оформлением документов и отчётов, то сейчас мы постоянно «в поле». Вечерние и ночные проверки, в том числе в выходные дни, стали нашей ежедневной практикой. Все это необходимо для того, чтобы работники «Норильскникельремонта» возвращались домой с работы живыми и здоровыми. Мы осуществляем постоянный контроль за безопасным производством работ.

Усиленные меры

Помимо традиционных аспектов проверок в условиях карантина на производстве появились дополнительные параметры, обязательное соблюдение которых нельзя оставлять без внимания. К ним относятся, например, наличие антисептических средств во всех помещениях выдачи сменного задания и управлениях, а также применение работниками защитных масок и перчаток.

Даже высокотехнологичный визуализационный контроль температуры тела работников тепловизионными комплексами марки Dahua Technology требует присутствия специалиста по ОТиПБ. Если у человека температура окажется выше заданного порога в 36,6 градуса, этот специалист совместно с линейным руководителем не допускает сотрудника к работе, действуя в соответствии с имеющимися на предприятии инструкциями. В «ННР» уже установлены закупленные «Норникелем» 122 тепловизора.

— Примечательно, что все эти мероприятия абсолютно не отнимают дополнительного времени, а значит, никак не сказываются на производительности труда работника. Установленные тепловизоры могут за один раз обследовать до 20 человек. На то, чтобы в штатном режиме оформить допуск к смене работника, требуется практически столько же времени.

Ответственный настрой

— Наши специалисты ОТиПБ относятся к дополнительной нагрузке с пониманием. У нас сильная, молодая и энергичная команда. Все привыкли к экстремальным условиям. Не каждый может работать на этой должности, потому что это постоянная ответственность и нередко неблагоприятные условия труда, работа с людьми, в том числе и не самая приятная, — отмечает Алексей Катаев и добавляет: — К новым противоэпидемическим мерам трудовые коллективы относятся не просто ответственно, но и во многих вопросах проявляют инициативу. Нет таких случаев, чтобы работник систематически не применял выданные средства защиты. Скорее речь идёт о разовых нарушениях, когда СИЗ были утеряны или забыты.

— Мы стараемся больше прибегать к профилактическим, а не к карательным мерам. Разговаривать, убеждать. В случае если работник не был обеспечен защитными средствами или попросту потерял их, выдаём их повторно. Люди и так работают на пределе, плюс пандемическая обстановка накаляет нервы. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы безопасность работников оставалась в безусловном приоритете.