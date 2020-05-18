«Максим Горький» - пионер

Круизы теплохода «Максим Горький» из Красноярска в Дудинку как прецедент круизного туризма на Север эксперты называют первой попыткой развития в России прилегающих территорий Северного морского пути (СМП).

- Основным приоритетом эволюции Северного морского пути должен быть не экспорт углеводородов, а развитие прилегающих территорий, одной из главных целей арктических проектов - вовлечение малого и среднего бизнеса, - убеждён ведущий научный сотрудник Института экономических проблем Кольского научного центра РАН Алексей Фадеев.

До сих пор Северный морской путь рассматривался как альтернатива маршруту через Красное море на пути из Азии в Европу. Однако в чистом виде северный вариант транзита оказывается дороже. Согласно статистике, скорость доставки грузов сегодня не является критически важным фактором для грузоотправителей. В частности, контейнеровозы сознательно замедляют скорость движения почти вдвое для экономии топлива. Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится на 36 процентов дороже, чем их транспортировка южным маршрутом - с этой точки зрения Севморпуть особой выгоды не несет.

По мнению учёных, одним из решений этой проблемы может стать наращивание перевозок грузов от СМП в глубь материка. Там, где принят бассейновый принцип развития территорий вдоль крупных рек – Енисея, Оби и Лены, которые в данном случае исторически представляют собой не только природные, но и экономические системы.

Чтобы развивать такие перевозки, необходимо наращивать флот судов класса «река – море», считает заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета имени Амосова Александр Кугаевский. Для этого требуется расширять спектр грузов, которые перевозятся по Северному морскому пути и улучшать портовую инфраструктуру, чтобы развитие прилегающих территорий было более устойчивым. Рекомендации экспертов будут в ближайшее время направлены федеральным и региональным властям.