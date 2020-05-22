МАУ ИЦ «Норильские новости»

Масочный режим в Норильске

Масочный режим в Норильске

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Масочный режим в Норильске

В Красноярском крае действует масочный режим. По указу губернатора граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, а также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

22 мая в 11:49 190
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