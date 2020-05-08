Май - сидим дома

Такое решение принято по рекомендациям Роспотребнадзора и медиков и обусловлено эпидемиологической обстановкой в регионе.

В настоящее время готовятся изменения в указ губернатора края «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», - сообщается на официальном краевом портале. Документ будет опубликован 10 мая.

Планируется, что губернатор прокомментирует внесенные изменения в указ в первый рабочий день, 12 мая.

Помимо продления срока ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в новой редакции указа будут предусмотрены дополнительные шаги по постепенному выходу из режима самоизоляции на основании рекомендаций специалистов.