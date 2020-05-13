Медикам Красноярья доплачивают за работу с пациентами с COVID-19

В регионе медики начали получать дополнительные выплаты за работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Стимулирующие выплаты начислены 1 817 медикам – врачам, медсёстрам, санитарам, фельдшерам, водителям санитарного транспорта в 54 учреждениях. На 12 мая повышенную зарплату уже получили около 1,5 тысячи сотрудников.

Напомним, для этого Красноярскому краю на три месяца выделено из федерального бюджета 430,4 млн рублей. Дополнительно в краевом бюджете предусмотрено 45 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинскому и немедицинскому персоналу. Средства были направлены в учреждения в соответствии с предоставленной заявкой. Их уже получили большинство поликлиник Красноярска, а также основные госпитальные базы, находящиеся как в краевом центре, так и в районах края.

Дмитрий Власов, врач анестезиолог-реаниматолог БСМП Красноярска, отмечает: «Мы были самой первой бригадой, которая начала работать с коронавирусной инфекцией. Наша изоляция началась с середины марта. Тогда ещё не было известно о президентских федеральных и краевых доплатах – мы просто шли выполнять свою работу. И хочу сказать, что заработная плата, которую мы получили в эти дни, – это достойное вознаграждение за труд в сложных и опасных условиях. Обещанные надбавки за отработанные дни мы получили полностью».

Министерство здравоохранения края держит под контролем ситуацию по стимулирующим выплатам. Специалисты минздрава отвечают на вопросы по начислению заработной платы по телефону + 7 (391) 222-03-27.

Напомним, стимулирующие выплаты - это дополнительные премии к имеющейся заработной плате сотрудников, тех, кто сегодня на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.