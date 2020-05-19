Мелочи укрупнения: Архангельск и Ненецкий округ планируют объединение по образцу Таймыра и Эвенкии

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) объявили о намерении запустить процесс объединения регионов, как в своё время сделали Красноярский край, Таймыр и Эвенкия.

Ненецкий автономный округ является самым малочисленным регионом России - всего около 44 тысяч жителей. На 10 июня назначена сессия собрания депутатов НАО, на которой будут рассмотрены предложения по объединению региона с Архангельской областью.

Процесс объединения регионов запустили 13 мая временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный. Они подписали меморандум о намерении создать единый субъект Федерации. Предполагается, что референдум об объединении пройдёт уже в этом году.

По оценкам экспертов, основные причины запускаемого процесса объединения политические, но существуют и экономические, утверждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Ненецкий автономный округ как самый малочисленный российский регион в условиях Арктической зоны испытывает сложности с созданием полноценных органов власти. Когда территория обладает большей мощью в переговорных процессах с теми же инвесторами, то у неё больше возможностей при решении целого ряда экономических и социальных вопросов, считает учёный.

Для Архангельской области объединение несёт надежду на улучшение состояния, в то время как для НАО это больная тема, ведь для жителей округа автономность, самобытность и независимость - непреложные ценности, говорят эксперты. Стало известно, что жители Ненецкого автономного округа создали в соцсети «ВКонтакте» петицию против объединения. На момент публикации её подписали 6 413 пользователей. В петиции граждане требуют отмены меморандума об объединении регионов. Многие эксперты указывают, что от данного решения в существенной мере пострадают жители НАО. Население потеряет многие меры социальной поддержки, существующие в НАО и отсутствующие в Архангельской области. Снизится коэффициент, применяемый при начислении зарплаты и социальных выплат. Значительную часть вопросов придётся решать в Архангельской области, которая связана с НАО только авиасообщением, что предопределяет высокие цены в округе.