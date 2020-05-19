МФК «Норильский никель», вероятнее всего, сыграет не раньше июля

Исполком Российского футбольного союза провёл заседание, по итогам которого были скорректированы в том числе и планы Ассоциации мини-футбола России. В частности, ранее предполагалось, что соревнования по мини-футболу будут возобновлены 1, 8 или 15 июня. Теперь же футбольные чиновники рассчитывают, что сезон удастся возобновить в июле. Окончательное решение по этому вопросу будет известно 26 мая, когда состоится онлайн-совещание с руководителями клубов Суперлиги.

Кроме того, стоит отметить, что чемпионат России по большому футболу среди команд Премьер-лиги возобновится 21 июня. Матчи пройдут без зрителей. При этом состязания в ФНЛ и ПФЛ – вторая и третья по значимости лиги страны – РФС решил завершить досрочно.

В том случае, если сезон по мини-футболу всё же будет решено доиграть, по регламенту состязаний клубам Суперлиги останется провести от четырёх до восьми встреч в регулярном чемпионате, а также игры плей-офф, начиная с 1/4 финала. Кроме того, остаётся открытым имя обладателя Кубка России: в финал турнира вышли «Норильский никель» и «Газпром-Югра». Напомним, что первый матч, прошедший в Норильске 13 марта, завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев площадки. Ответный, заключительный поединок должен был состояться ещё 21 марта в Югорске, но из-за распространения коронавирусной инфекции был отложен.

Фото с сайта МФК "Норильский никель"