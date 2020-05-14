Мошенники создали фальшивый сайт Госуслуг – будьте внимательны

После объявления Путиным о выплатах на детей в 10 тысяч рублей сайт Госуслуг не выдержал нагрузки. На данный момент основные неполадки устранены, но сайт работает с перебоями. Зато уже подсуетились мошенники - создали фальшивый сайт госуслуг. При переходе на поддельный портал, человеку предлагается заполнить заявление и указать в нём банковские реквизиты для начисления выплат.

К сведению: настоящий сайт Госуслуг пишется так — gosuslugi.ru, а фальшивый имеет окончание s — gosuslugis.ru.