Мы перед ними в долгу

Ивана Матвеевича, отца нашего ветерана, 9 Мая первым поминают в семье Мязиных. Сильный и умелый шофёр, призванный на фронт из села Малая Минуса Красноярского края, чудом остался жив после контузии под Сталинградом. Земляк–сибиряк Андрей Кошляк откопал его, засыпанного землёй, на поле боя. Однажды на своей полуторке Иван Мязин спас 17 раненых бойцов. Его отваге подивились даже фашисты, чудом не расстрелявшие их из ближайшего окопа. Самоотверженный солдат сберёг немало жизней, в составе 4–го Украинского фронта освобождая Молдавию, Болгарию, Югославию, Венгрию. Как вспоминал он потом, для него самым страшным было сражение за Будапешт. Победу встретил в Австрии, домой вернулся в октябре 1945 года с тремя боевыми орденами и многими медалями. Он немало рассказал сыну о войне. И о том, как возвращаясь с фронта, представил своих убитых друзей–односельчан Александра Митюкова, братьев Мананниковых, Ивана Скурихина, с которыми уже никогда не встретится, и так горько зарыдал, упав на вагонную полку от охватившего горя, что видавшим виды спутникам пришлось окатить его ведром воды. Весь мокрый, словно омытый слезами без счёта погибших, бывалый солдат и прибыл в родные края.

Среди героических родных семьи Мязиных и зять — сибиряк Иван Степанов. Наводчик орудия, он был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиг, который свершил, подбив несколько вражеских танков после того, как погиб весь расчёт. Санитарка нашла его, истекающего кровью, в бессознательном состоянии.

А старший брат Гавриила Мязина, Николай, был призван в армию семнадцатилетним в 1943 году. Окончил школу снайперов на станции Злобино под Красноярском. Он был отличным лыжником, лучше всех пробежал кросс в своей части. И медкомиссия, отметив его отменное здоровье, рекомендовала парня в лётное училище. Это был конец войны, руководство решило, что фронт уже не нуждается в «скороспелых» лётчиках, поэтому брат доучивался по полной программе, стал военным лётчиком, а потом работал в гражданской авиации. 19 мая ветерану Николаю Мязину исполнится 94 года.

А Гавриил Мязин, юный ударник подростковой полеводческой бригады, узнал о Победе в школе, куда не прекращал ходить, как бы ни уставал в поле, да ещё помогая маме–стахановке Федосии Харитоновне ухаживать за коровами на молочно–товарной ферме, которую она возглавила в военное время. Однажды отец–фронтовик сказал сыну: «Я — солдат, а ты будешь учителем». И Ганя, так его звали дома, исполнил мечту отца. Окончил педучилище в Минусинске, потом Абаканский пединститут, на Север приехал в 1972 году по приглашению институтского друга Николая Гутикова. В 27–й школе, где преподавал историю, вместе с директором Марией Зубко создал музей боевой славы. На пенсии приходил туда как почётный гость. Он рассказывал ребятам, как 22 июня 1941 года в окно их дома постучал всадник: «Мязины! Война!», и о том, что на фронт из села ушёл 401 человек, а вернулись лишь 39... И про то, что 9 мая 1945 года, когда запыхавшийся одноклассник принёс весть о Победе, не было поначалу криков «Ура!» и объятий. Дети и учителя буквально оцепенели, не в силах поверить в то, что война закончилась...

Гавриил Мязин вспоминает и погибшего односельчанина Семёна Черникова, который сподвиг их соорудить на скале памятник из камней, предложив: «Тот, кто из нас останется жить, — пусть вернётся сюда и вспомнит всех...». Из сельских ребят, которые совершили свой трудовой подвиг, выращивая хлеб для фронта, остался только Гавриил Мязин... Он рассказал нам и о друге брата — Петре Рязанове, которого называет неизвестным героем. У паренька в метрике был прибавлен возраст, и получилось, что он, такой щупленький, невысокого росточка, попал на фронт в 16 лет, дошёл до Будапешта, откуда, возмужавший, успел прислать фото. А вскоре семья получила похоронку... Друг Витя Беляев ушёл на фронт за неделю до того, как на побывку вернулся его раненый отец, а вскоре семье сообщили о гибели обоих...

Мы слушали Гавриил Ивановича со слезами на глазах, переживая судьбу каждого героя. Без сомнения, нашему замечательному ветерану надо написать о них свою книгу. А напоследок он признался с особым чувством:

– Они все глубоко в моём сердце. Война была страшная, как косилкой косило наших бедных людей, которые в своей юности умели только одно — трудиться. Поколение это было исключительно трудолюбивое и благородное. Погиб и наш председатель колхоза Яков Судаков, который ушёл на войну добровольцем, он этого долго добивался, говорил, что ему, одинокому и здоровому, невыносимо смотреть в глаза женщин, получивших похоронки. Не вернулся после Курской битвы и директор нашей школы, доброволец Валерьян Щербаков, который очень плохо видел. В учительской ещё долго стоял его одинокий баян... Великая Победа принадлежит нам всем, ведь наши родные и близкие заплатили за неё своими молодыми жизнями. Мы все перед ними в долгу.

9 Мая по традиции в доме Гавриила Мязина соберётся его большая семья. У него трое сыновей, девять внуков и правнучка. Рядом и его спутница Валентина, у которой четверо своих детей с внуками. К сожалению, в этот раз не будет общегородских торжеств и митинга, где всегда выступал Гавриил Иванович. Но ветеран очень надеется, что в сентябре, в день окончания Второй мировой войны, все народы отметят нашу общую Великую Победу.