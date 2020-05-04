МАУ ИЦ «Норильские новости»

На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»

На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»

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На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»

На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»

К главному юбилею года – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - Музей Норильска представил фотовыставку «Эхо былой войны», подготовленную совместно с Союзом ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. Экспозиция представлена в АБК рудника «Комсомольский». Серия архивных фотографий продолжает знакомить зрителей с деятельностью поискового отряда «Скиф-Норильск», который находится под эгидой союза.

Поисковые отряды «Скиф» по всей стране объединяют неравнодушных к исторической памяти людей: воинов-интернационалистов, участников современных локальных конфликтов, их детей. Вместе они занимаются поиском на полях сражений погибших солдат и увековечиванием памяти о каждом из них. В Норильске поисковое движение начало свою деятельность в 2010 году. Инициатива создания отряда принадлежит ветерану боевых действий в Приднестровье, Югославии и Чечне Олегу Шалдаеву и ветерану боевых действий в Чечне Вячеславу Еськову. Сейчас в отряде «Скиф-Норильск» поисковой деятельностью занимается Олег Шалдаев с добровольными помощниками – неравнодушными людьми. До 2016 года участвовал и сын Олега Шалдаева – Олег Шалдаев-младший.

Работе норильского поискового отряда в июне 2014 года музей посвятил первую выставку «Подвиг народа в памяти жив» на базе Талнахского филиала. Тогда были представлены материалы с раскопок 2010-2014 годов, которые проходили в Демянском районе Великого Новгорода, где в январе — феврале 1942 года войска Северо–Западного фронта Красной армии перешли в наступление и окружили основные силы второго армейского корпуса 16–й немецкой армии группы армий «Север», так называемый «Демянский котёл». По некоторым сведениям, в тех боях отличились красноярцы и норильчане.

Поисковики долгое время пытались разыскать следы земляков. И вот новые находки другого района славного города – Старорусского. В годы Великой Отечественной войны здесь также велись кровопролитные бои советских войск с фашистскими захватчиками. В 2014 году были подняты из земли останки троих солдат: двоих советских и одного немецкого. Бойцов из Новосибирска удалось идентифицировать благодаря хорошо сохранившимся солдатским медальонам. В 2015 году в Старорусском районе, кроме обычных находок, были подняты личные

предметы и останки солдата 201-го Отдельного молодёжного комсомольского лыжного батальона, который был укомплектован бойцами из Красноярска и Норильска. Установить личность погибшего воина так и не удалось, данные солдатского медальона не сохранились. Но поисковики уверены, что это был наш земляк, из Норильска.

Работу норильского поискового отряда и лично младшего Олега Шалдаева высоко оценили и 9 мая 2016 года в Красноярске наградили медалью «За активный поиск». «Скиф-Норильск» продолжает разыскивать следы земляков, поднимать павших бойцов, вести их захоронения.

Выставка «Эхо былой войны» будет работать до конца мая.

13:30 400
Музей НорильскаВыставка75победа
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