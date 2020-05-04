На «Комсомольском» открыта фотовыставка «Эхо былой войны»

К главному юбилею года – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - Музей Норильска представил фотовыставку «Эхо былой войны», подготовленную совместно с Союзом ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. Экспозиция представлена в АБК рудника «Комсомольский». Серия архивных фотографий продолжает знакомить зрителей с деятельностью поискового отряда «Скиф-Норильск», который находится под эгидой союза.

Поисковые отряды «Скиф» по всей стране объединяют неравнодушных к исторической памяти людей: воинов-интернационалистов, участников современных локальных конфликтов, их детей. Вместе они занимаются поиском на полях сражений погибших солдат и увековечиванием памяти о каждом из них. В Норильске поисковое движение начало свою деятельность в 2010 году. Инициатива создания отряда принадлежит ветерану боевых действий в Приднестровье, Югославии и Чечне Олегу Шалдаеву и ветерану боевых действий в Чечне Вячеславу Еськову. Сейчас в отряде «Скиф-Норильск» поисковой деятельностью занимается Олег Шалдаев с добровольными помощниками – неравнодушными людьми. До 2016 года участвовал и сын Олега Шалдаева – Олег Шалдаев-младший.

Работе норильского поискового отряда в июне 2014 года музей посвятил первую выставку «Подвиг народа в памяти жив» на базе Талнахского филиала. Тогда были представлены материалы с раскопок 2010-2014 годов, которые проходили в Демянском районе Великого Новгорода, где в январе — феврале 1942 года войска Северо–Западного фронта Красной армии перешли в наступление и окружили основные силы второго армейского корпуса 16–й немецкой армии группы армий «Север», так называемый «Демянский котёл». По некоторым сведениям, в тех боях отличились красноярцы и норильчане.

Поисковики долгое время пытались разыскать следы земляков. И вот новые находки другого района славного города – Старорусского. В годы Великой Отечественной войны здесь также велись кровопролитные бои советских войск с фашистскими захватчиками. В 2014 году были подняты из земли останки троих солдат: двоих советских и одного немецкого. Бойцов из Новосибирска удалось идентифицировать благодаря хорошо сохранившимся солдатским медальонам. В 2015 году в Старорусском районе, кроме обычных находок, были подняты личные

предметы и останки солдата 201-го Отдельного молодёжного комсомольского лыжного батальона, который был укомплектован бойцами из Красноярска и Норильска. Установить личность погибшего воина так и не удалось, данные солдатского медальона не сохранились. Но поисковики уверены, что это был наш земляк, из Норильска.

Работу норильского поискового отряда и лично младшего Олега Шалдаева высоко оценили и 9 мая 2016 года в Красноярске наградили медалью «За активный поиск». «Скиф-Норильск» продолжает разыскивать следы земляков, поднимать павших бойцов, вести их захоронения.

Выставка «Эхо былой войны» будет работать до конца мая.