МАУ ИЦ «Норильские новости»

На площади Памяти Героев возложили цветы к Вечному огню

На площади Памяти Героев возложили цветы к Вечному огню

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На площади Памяти Героев возложили цветы к Вечному огню

На площади Памяти Героев возложили цветы к Вечному огнюНа площади Памяти Героев возложили цветы к Вечному огнюНа площади Памяти Героев возложили цветы к Вечному огню

В честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Норильске прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на площади Памяти Героев. Также цветы и венки возложили к памятнику Героям Советского Союза.

В мероприятиях приняли участие глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель горсовета Александр Пестряков, заместитель директора ЗФ «Норникеля» Юрий Авдеев и председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин.

Фото Владимир Макушкин
9 мая в 14:17 1810
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