На площади Памяти Героев возложили цветы к Вечному огню

В честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Норильске прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на площади Памяти Героев. Также цветы и венки возложили к памятнику Героям Советского Союза.

В мероприятиях приняли участие глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель горсовета Александр Пестряков, заместитель директора ЗФ «Норникеля» Юрий Авдеев и председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин.