На ремонт жилфонда и дорог направят дополнительные средства из бюджета

Вопросы корректировки программ депутаты рассмотрели на онлайн-заседании комиссии по городскому хозяйству.

Предполагается, в том числе, внести изменения в части ремонта объектов жилищного фонда. Так, 8,6 млн рублей предлагается выделить на проектно-изыскательские работы по дому на ул. Московской, 14. На 1,3 млн рублей увеличивается смета на проведение ремонта кровли МКД на Ленинском пр., 48 (1-й и 2-й корп.); на 1,4 млн рублей уменьшается финансирование ремонта фасадов домов на ул. Ленинградской, 3 (2-й корп.) и ул. Школьной, 3а, – снижение сметы по результатам экспертизы; на 0,5 млн рублей по итогам проведённых конкурсов снизилась стоимость выполнения проектных работ на ремонт мягких кровель на пяти МКД в районе Талнах.

Предполагается и увеличение финансирования мероприятий программы «Развитие транспортной системы» в части ремонта автодорог. В частности, 19,2 млн рублей необходимо добавить на ремонт проезжей части и тротуара на ул. Талнахской, в районе дома № 10, ремонт перекрёстка ул. Орджоникидзе и пр. Котульского в связи с необходимостью отвода грунтовых вод, а также в связи с увеличением объёма работ по выравниванию профиля, асфальтировке и восстановлению газонного бортового камня на перекрёстке ул. Озёрной и подъезда к жилому образованию Оганер. Около 7 млн рублей дополнительно предполагается выделить на ремонт асфальта 3,4 тыс. кв. м дворовых территорий в районе Талнах. 5,7 млн рублей предлагается выделить на выполнение проектных работ на устройство наружного освещения на Юго-Западной объездной дороге.

По муниципальной программе «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» дополнительные два млн рублей предлагается направить на обследовательские, изыскательские работы и разработку проекта на реконструкцию жилого дома на ул. Б. Хмельницкого, 14. Три млн рублей – для разработки концепции жилищного строительства по жилому образованию Оганер. Кроме того, в рамках данной муниципальной программы сэкономлены средства по итогам торгов на ремонт ряда муниципальных объектов, в том числе 3,3 млн рублей – ремонт фасада и замена окон в детском саду «Земляничка» (ул. Энтузиастов, 3); 2,2 млн рублей – ремонт крылец и подполья Норильской детской художественной школы (ул. Комсомольская, 52); 2,1 млн рублей – утепление фасада и ремонт входной группы Молодёжного центра в районе Кайеркан (ул. Школьная, 10).

«Сегодня мы рассмотрели традиционную весеннюю корректировку муниципальных программ в области городского хозяйства, которая связана с тем, что многие конкурсные процедуры уже состоялись, возникла экономия бюджетных средств, которые можно распределить на другие важные для Норильска работы. Считаю важным, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, у нас продолжаются работы по реновации жилья – сегодня администрация планирует не только строить новые дома, но и реконструировать старые, расселённые», - резюмировал итоги онлайн-заседания председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв.

Предложенные корректировки муниципальных программ депутаты одобрили. Окончательное решение по всем вопросам будет принято в ходе очередной сессии городского Совета.