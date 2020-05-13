Начало положено. «Роснефть» и «Интер РАО» подписали соглашение по работе на Таймыре

Соглашение прописывает основные принципы контракта «под ключ» по строительству на Таймыре. Речь идёт об электроэнергетической генерации в 2,5 тыс. мегаватт и электросетевого хозяйства - свыше 5 тыс. километров. В перечне создаваемой инфраструктуры также порядка 2 тыс. км магистральных трубопроводов, около 7 тыс. км межпромысловых трубопроводов, парки для подготовки и хранения нефти. В планах - возведение 10 вертолётных площадок и трёх аэродромов, около 50 судов ледового класса будет заказано для организации работы в новом порту «Бухта Север» в районе Диксона и вывоза сырья по Северному морскому пути.

Крупнейший в арктической зоне морской порт и нефтеперевалочный терминал «Бухта Север» станет одним из ключевых объектов, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Мощности будут расти соразмерно развитию «Восток Ойл»: с 25 млн тонн на начальном этапе до 50 млн тонн с выходом на полную мощность в 115 млн тонн к 2030 году.

Параллельно с возведением порта планируется вести строительство танкеров. Первоначально вывоз нефти по Севморпути будет идти с использованием 10 танкеров дедвейтом 120 тыс. тонн. Маршруты транспортировки нефти «Восток Ойл» предполагают вывоз углеводородов с Таймыра Северным морским путем как в Европу, так и в Азию.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что власти региона будут помогать компании в подготовке разного рода разрешительной документации, снятии ограничений.