«Надежда» прошла международную сертификацию в сфере информбезопасности

Надеждинский металлургический завод ЗФ «Норникеля» первым среди российских предприятий горно-металлургической отрасли прошел международную сертификацию в сфере информбезопасности.

Предприятие получило сертификат соответствия своей системы управления информационной безопасностью (СУИБ) нормам и требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Документ выдан по итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов (British Standards Institution, BSI) — международным лидером в области сертификации систем менеджмента.

По словам директора департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрия Григорьева, получение международного сертификата НМЗ является не только подтверждением зрелости корпоративной системы информбезопасности «Норникеля», но и немаловажным событием для российской промышленности в целом.

«По сути, это признание очевидного факта — отечественные предприятия по уровню киберзащиты своих активов находятся на уровне лучших мировых практик. Международная сертификация объективно усиливает конкурентные преимущества предприятий группы «Норникель» и способствует повышению инвестиционной привлекательности компании в целом», - отметил он.