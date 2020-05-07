Навигация в Красноярском крае открыта

С открытием навигации началась и доставка грузов в арктические посёлки территории, куда в тёплое время года грузы можно привезти только по воде. В других северных регионах навигация начнётся в конце мая - начале июня.

Караван судов Енисейского пароходства с первыми грузами навигации отправился на реку Подкаменная Тунгуска. Этим рейсом и открылась грузовая навигация на Енисее, сообщил представитель управляющей компании «Норникель - Енисейское речное пароходство».

Грузы по программе северного завоза доставляются в 117 населённых пунктов Красноярского края с населением порядка 70 тысяч человек. В этом году в рамках северного завоза сюда планируется доставить 221,7 тысячи тонн грузов, топлива и ГСМ. В целом объём перевезённых грузов по рекам Красноярского края ежегодно составляет до 5,8 млн тонн. Из бюджета края на завоз топлива в этом году выделят 5,2 млрд рублей.