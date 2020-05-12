​Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к россиянам по поводу борьбы с коронавирусом. Российский лидер объявил, что режим нерабочих дней окончен, однако борьба с эпидемий продолжается, выход из ограничительных мер не может быть одномоментным.

Путин также рассказал о новых мерах поддержки граждан. О главном из обращения президента пишет ТАСС.

С 12 мая должны сохраниться как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, указал президент.

Предприятия, работающие в базовых отраслях экономики, должны будут с 12 мая по возможности возобновить работу. А за работниками, чьи предприятия пока не возобновят деятельность, должна сохраниться зарплата.

При этом массовые мероприятия пока не возобновляются.

Губернаторы регионов смогут сами принимать решения о смягчении, сохранении или ужесточении ограничений. Так, губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о продлении режима самоизоляции по краю до 31 мая.

Президент принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.

Правительству поручено составить программу действий по стабилизации на рынке труда. Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в стране достигло 1 млн 400 тыс. человек.

Президент также считает необходимым запустить с 1 июня новую кредитную программу поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО. Государство само выплатит такой кредит, если заемщик сохранит занятость на уровне от 90%.

Правительство должно строго контролировать участвующие в новой кредитной программе предприятия, чтобы предотвратить махинации по созданию фиктивных рабочих мест.

Путин сообщил, что для ряда отраслей полностью спишут налоговые платежи за второй квартал 2020 года, кроме НДС. Президент также предложил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 млрд рублей.

По словам Путина, меры поддержки получат семьи, воспитывающие 27 млн детей.

Президент предложил вдвое повысить размер пособий по уходу за ребенком - с 3 375 до 6 751 рубля. Также предлагается расширить круг получателей выплат для детей до трех лет - такие выплаты должны распространить на семьи, дети в которых родились до 1 января 2020 года.

С 1 июня семьи получат единовременные выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет. Размер выплаты - 10 тысяч рублей.

Также Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год.

По словам президента, такую форму занятости в прошлом году выбрали 340 тысяч человек.

Кроме того, президент предложил выплатить самозанятым так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в 2020 году проводить налоговые платежи.

Глава государства подчеркнул, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за работу по борьбе с распространением коронавируса.

Путин отметил, что эти выплаты осуществлены только в 56 регионах, на руки их получили 56 тысяч человек, а это меньше половины из тех, кому выплаты начислены.

Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, а также о водителях экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.

Также Путин сообщил, что сотрудники социальных учреждений в течение трех месяцев (с 15 апреля по 15 июля) будут получать доплату в размере до 60 тысяч рублей.

Фото: rbk.ru