Норильчанка лишилась более 55 тысяч рублей после разговора с лжесотрудником банка

Всё чаще мошенники представляются сотрудниками банка и сообщают о попытках хищения денежных средств с банковских карт.

Накануне 60-летней норильчанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что мошенники пытались похитить с её банковской карты денежные средства. Чтобы предотвратить попытку хищения, необходимо назвать номер банковской карты и коды, которые придут по SMS. Женщина поверила, что разговаривает с сотрудником банка, и сообщила неизвестному все данные. После этого с е` банковской карты произошло хищение более 55 тысяч рублей.

По данному факту следователями Отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников.

Сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску напоминают: никому нельзя сообщать данные банковской карты, пароли. Не откликайтесь на подобные предложения неизвестных! Сразу звоните на горячую линию своего банка, где бы получите квалифицированную консультацию специалиста.