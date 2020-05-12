​Норильчанка стала жертвой банковских мошенников

33-летней женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Аферист пояснил, что сейчас с ее карты кто-то снимает деньги. Женщина поверила в это и сообщила злоумышленнику все данные, которые тот просил. В итоге со счета заявительницы исчезли 48 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«Если вам звонит якобы сотрудник банка и сообщает о несанкционированном списании с вашего счета – кладите трубку независимо от того, с какого номера поступил звонок. Для проверки информации перезвоните в свой банк самостоятельно по телефону, указанному на вашей карте», - советуют в краевом управлении МВД.