Норильчанки приняли участие в вебинарах по программе развития профессионального женского лидерства

Проект Women in Mining Russia – программа развития профессионального женского лидерства и гендерной диверсификации в консервативных отраслях – поддержан «Норникелем». Это одно из мероприятий цикла «Женщина в бизнесе», который SAP (мировой лидер в программном обеспечении для бизнеса) организует совместно с российскими горно–металлургическими компаниями «Полиметалл» и «Норникель» и консалтинговой компанией Deloitte.

Участники первого мастер–класса узнали, как межличностная коммуникация влияет на достижение целей, как люди воспринимают информацию, что они хотят донести до собеседника и как они это делают в зависимости от типа личности. Спикером выступила бизнес–тренер Наталья Ильина, консультант академии Deliotte, член Государственной аттестационной комиссии международной магистратуры МЭШ МГУ им. Ломоносова.

«Создание сообщества WiM Russia поможет женщинам не только в развитии карьеры, расширении круга профессиональных контактов, обмене и получении новых знаний, но и в целом может стать мощным инструментом для повышения привлекательности горнодобывающей и металлургической отраслей среди молодых специалистов», – рассказала bplfyb. Forbes Woman руководитель проектного офиса по работе с ключевыми клиентами и рынками компании Deloitte в СНГ Камилла Жалилова.

Второй мастер–класс был посвящён эмоциональному интеллекту в бизнесе. Директор российского представительства Paul Ekman International, преподаватель Высшей школы системного инжиниринга МФТИ Олег Калиничев рассказал о том, где эмоциональный интеллект будет полезен, а где, наоборот, может навредить.

На семинарах, прошедших ранее, участники изучили особенности коучинга и отличия коуч–сессий от других методов консультирования, ознакомились с базовыми инструментами коуча и научились применять их для личного развития. Разобрали основы финансовой грамотности, поговорили о том, как правильно распоряжаться своими деньгами и достичь желаемых целей в текущих условиях.

Напомним, горнодобывающие компании запустили проект, чтобы помогать своим сотрудницам в развитии карьеры. Предусмотрены ежегодный форум, открытые семинары и бизнес–завтраки. Кроме того, Women in Mining включает в себя программы менторства и коучинг, сотрудничество с вузами и помощь в продвижении талантливых кадров в горнодобывающем секторе. До конца года инициаторы WIM Russia рассчитывают привлечь в организацию до пяти крупных горнодобывающих компаний и около тысячи участниц.

По словам директора департамента кадровой политики «Норникеля» Дарьи Крячковой, компания видит потенциал в развитии проекта прежде всего в повышении престижа инженерных специальностей среди женской аудитории: «Это особенно актуально сейчас, когда внедрение современных технологий и цифровизация производства размывают границы между мужскими и женскими профессиями в горно–металлургической отрасли».