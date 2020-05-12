МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск отпраздновал 75-летие Великой Победы

Норильск отпраздновал 75-летие Великой Победы

Главная / Новости / Общество

Норильск отпраздновал 75-летие Великой Победы

В честь этого события глава города Норильска Ринат Ахметчин принял участие в церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню мемориала «Героям войны и труда» и к Памятнику Героям Советского Союза.

Напомним, что в этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, все массовые мероприятия перенесены на более поздний срок, все праздничные акции прошли в онлайн– и дистанционном форматах с учётом режима самоизоляции.

12 мая в 12:51 110
75победаДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также