Норильск получил 3 415 наборов для отдельных категорий школьников взамен положенных горячих завтраков

Наборы получены во исполнение постановления правительства Красноярского края от 24 апреля о продуктовых наборах вместо горячих завтраков для определённых категорий учащихся. В Норильске комплектование этих наборов началось с прошлого понедельника, и к концу недели – доставка в образовательные учреждения. В пятницу, 30 апреля, некоторые школы уже с полудня начали выдачу. В течение дня, накануне длинных праздничных выходных, они успели раздать родителям продукты.