Норильск присоединился к акции «Окна Победы»

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, жители России принимают участие в акции «Окна Победы». Она предполагает, что люди по всей стране в преддверии праздника украшают окна своих квартир и домов символами Великой Победы – георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов. «Окна Победы» станут одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы, объявленного по указу президента России Владимира Путина.

Празднование 75-летия Победы в этом году совпало с введением режима самоизоляции, но это не мешает людям создавать настроение таким образом.

Акцию поддерживают Федеральное агентство по делам молодёжи и Российское движение школьников. Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) – федеральный орган исполнительной власти, деятельность которого целиком сосредоточена на создании равных условий для самореализации подрастающего поколения. Участники проекта «Большая перемена», который поддерживает Росмолодёжь, будут выкладывать свои работы в социальных сетях и сообществе «Большая перемена» ВКонтакте с хештегом акции #окна_победы со словами благодарности героям. Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как государственно-общественная детско-юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей системы воспитания образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.