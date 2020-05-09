​Норильские ветераны принимают поздравления с 75-летием Великой Победы

Сегодня наша страна отмечает главный праздник – День Великой Победы. Юбилейную дату из-за сложной эпидемиологической обстановки приходится праздновать не так масштабно, как планировалось, однако главные герои сегодняшнего торжества, проживающие в северном городе, принимают поздравления.

В Норильске сегодня проживает 41 ветеран Великой Отечественной войны (в том числе приравненные к ним категории граждан). Среди них двое непосредственных участников военных действий – Дмитрий Иванович Конопля и Виктор Николаевич Греков, которые в годы Великой Отечественной служили в рядах Красной армии.

Сегодня этих героев поздравили не только родные и близкие, но и председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Сенатор отметил, что ветераны являются главным примером силы духа и воли к победе над любыми сложностями:

«В это непростое для страны время именно такие герои, как вы, дают нам уверенность в завтрашнем дне. Я восхищаюсь вашей непоколебимой силой духа, оптимизмом и самоотверженностью. Своим примером вы нам напоминаете – любые проблемы преодолимы, необходимо лишь верить в себя и собственные силы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, заботы и уважения со стороны родных и близких людей, мира и добра», - обратился в телефонном разговоре к ветеранам Великой Отечественной войны Дмитрию Ивановичу Конопле и Виктору Николаевичу Грекову Андрей Клишас.

Сенатор также добавил, что, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка, во всех городах России состоятся праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Великой Победы: «Сейчас мы должны, прежде всего, думать о здоровье наших героев, поэтому лично поблагодарить их за Победу мы сможем позже. Уверен, несмотря на ограничительные мероприятия, сегодня все ветераны Великой Отечественной войны чувствуют тепло и заботу всех жителей нашей страны», - подчеркнул Клишас.

Фото предоставлено пресс-службой НГСД