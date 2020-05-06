Норильским школьникам выдали 37 компьютеров для обучения

В связи с переходом на дистанционное обучение у некоторых норильских школьников не оказалось технической возможности продолжать осваивать школьную программу и готовиться к итоговым аттестациям и ЕГЭ в домашних условиях. Этим детям выдали 37 комплектов компьютерной техники. Получили технику школьники по заявлению родителей.



«Субсидия, выделяемая для организации образовательного процесса, расходуется на приобретение оборудования для школы, то есть не индивидуально. Приобретённую технику школа выдала учащимся во временное пользование. После окончания периода дистанционного обучения её необходимо будет вернуть в учреждение. Важно отметить, что ребёнок не будет проводить в интернете слишком много времени: на школьном оборудовании установлена операционная система, блокирующая программы, не относящиеся к образовательному процессу», - рассказал начальник управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска Андрей Колин.

Фото с официального сайта города Норильска