Новый учебный год начнётся в традиционном режиме

Об окончании учебного года и начале следующего шла речь на рабочей встрече губернатора Александра Усса с министром образования края Светланой Маковской. Эпидемия коронавирусной инфекции и последующий режим самоизоляции внесли коррективы в работу образовательных учреждений региона. В конце мая большая часть школьников уйдёт на каникулы, а учеников 11-х классов ожидают выпускные экзамены. Именно поэтому главными для обсуждения стали вопросы подготовки к проведению государственной итоговой аттестации, а также летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает официальный портал Красноярского края.

Для того чтобы не прерывать учебный процесс из-за эпидемии коронавирусной инфекции, образовательные учреждения региона еще в начале апреля были переведены на электронное и дистанционное обучение. В Красноярском крае занятия в новом формате были организованы в 978 школах. В тех муниципалитетах, где сняли режим самоизоляции, дети вернулись в свои классы и продолжили обучение в традиционном режиме.

Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании в этом году будут выдаваться школьникам на основании оценок по итогам учебного года. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся 9-х классов отменён. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы. Сроки проведения ЕГЭ еще не определены. В настоящее время Рособрнадзор рассматривает возможность старта экзаменов с 19 июня, но могут быть определены и более поздние даты.

Как отметила Светлана Маковская, край готов к проведению ЕГЭ. Уже организованы 177 пунктов для сдачи экзамена, 57 из которых в труднодоступной отдалённой местности.

Эпидемия коронавирусной инфекции внесла коррективы и в летнюю оздоровительную кампанию. В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой на большей части региона принято решение отложить старт заездов в детские лагеря и санатории как минимум до 1 июля. Исключение сделано только для территорий, где ограничительные меры уже сняты. Там лагеря могут начать работу с 1 июня. Будут открываться и пришкольные учреждения.

«Новый учебный год мы планируем начинать в традиционном режиме – ребята пойдут в школу к своим учителям и одноклассникам. Мы видим, что страны, которые заболели раньше России, уже возвращаются к своему привычному образу жизни, открывают свои учебные заведения, которые долгое время работали дистанционно. А часть ребят ждет подарок – они пойдут в новые школы, которые откроются в сентябре в Красноярске и крае», – сказал Александр Усс.

Отметим, что в 2020 году на территории Красноярского края строятся восемь детских садов и девять школ. По информации министерства образования, строительные работы на объектах ведутся в соответствии с утверждёнными графиками.

Помимо этого, разрабатывается проектная документация для 11 школ, приступить к строительству которых предполагается уже в следующем году.