От тысячи до двухсот. В Красноярском крае назвали штрафы за отсутствие масок

Жителей края будут штрафовать за нарушение масочного режима на те же суммы, что и при нарушении режима самоизоляции. Об этом со ссылкой на региональное правительство сообщает портал Newslab.ru.

За нахождение без маски в месте, где в соответствии с указом губернатора ношение масок обязательно, физические лица будут штрафоваться на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Должностные лица — от 15 до 30 тысяч рублей. Юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей.

При повторном совершении административного правонарушения сумма штрафа для физлиц составит уже от 3 до 5 тысяч рублей, а для других субъектов- удвоится.

Как уже сообщалось, с 13 мая на территории Красноярского края вводится режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания — масок, респираторов или заменяющих их текстильных изделий. Жители и гости региона обязаны носить их в общественном транспорте и такси, на остановках, при посещении различных организаций и учреждений.