Открыт приём заявок на участие в выставке «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края»

Управление по делам культуры и искусства администрации города и Музей Норильска объявили о проведении ежегодной региональной художественной выставки «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края» и о начале приёма заявок на участие от норильских и таймырских художников. Выставка откроется в художественной галерее (ул. Талнахская, 78) в декабре 2020 года к Международному дню художника.

К участию в выставке приглашаются авторы, имеющие специальное художественное образование, члены творческих союзов, ассоциаций, студенты художественных отделений в возрасте от 16 лет. Выставочный комитет готов рассмотреть художественные работы, выполненные в любом направлении, на свободную тему, в различных техниках и материалах. Важное условие - работы должны быть созданы в период с 2019 года и ранее не экспонированы публично.

Конкурсный отбор работ в экспозицию проводит выставком, в который входят представители профессионального сообщества художников, искусствоведы, представители администрации Норильска и другие персоналии, обладающие достаточными компетенциями для работы в его составе. По итогам выставки будет издан каталог экспонируемых работ «Северная коллекция».

Заявки принимаются до 1 ноября 2020 года. Необходимо подготовить в электронном виде фотоизображения работ небольшого разрешения и объёма (общий вес изображений – до 2 Мб), заполнить заявку участника и направить на электронный адрес: severvystavkom@gmail.com. Дополнительная информация и условия участия - в положении и по телефонам: 43-35-67, 8-913-495-50-17, контактное лицо - Элина Радченко.