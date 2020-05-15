Отложим до июля. Из-за эпидобстановки летний отдых норильских школьников переносится

Об этом журналистам рассказал Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования.

На основании указа губернатора Красноярского края и письма министерства образования, летний отдых школьников в норильских пришкольных и выездных лагерях Красноярского и Краснодарского краёв приостанавливается до 1 июля. То есть выездов в «Тесь» и «Солнечный», как и первой смены в городских оздоровительных лагерях, не будет. Дальнейшая организация летнего отдыха будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если ситуация изменится к лучшему, то отдых будет, если нет, то - нет.