Первоклассники 4-й гимназии по-своему поздравили норильчан с Днём Великой Победы

Ребята из 1«А» класса под руководством своего учителя Ларисы Нарушевич создали праздничный клип, который стал их виртуальным маршем в строю «Бессмертного полка». Ребята показали портреты героев своих семей, а ещё - рисунки, посвящённые любимому празднику. На онлайн-занятиях они немало узнали об основных событиях Великой Отечественной войны, классный руководитель также рассказала им о детях-героях и о том, как животные и птицы помогали нашим войскам побеждать врага. Среди героических братьев наших меньших были не только лошади и собаки, но и верблюды, кошки, голуби…

В ближайшем выпуске «Заполярной Правды» Лариса Нарушевич расскажет, как её ученики писали письма на фронт своим прадедам и неизвестным солдатам.