Первый пошел. «Роснефть» начала на Таймыре поисково-разведочное бурение

Работы ведутся в рамках масштабного проекта «Восток Ойл». Об этом сообщил президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, встречу транслировал телеканал «Россия 24». Помимо Таймырской разработки проект также включает месторождения Ванкорского кластера «Роснефти», участки Пайяхской группы «Нефтегазхолдинга» бизнесмена Эдуарда Худайнатова, Восточно-Таймырские активы ООО «Ермак Нефтегаз».

Западно-Иркинский участок находится на Таймыре - 400 км севернее полярного круга. На месторождении обустроен небольшой вахтовый посёлок, который обеспечивает бурение поисково-оценочной скважины «Восток Ойла» - Западно-Иркинской N31. Проектное решение по строительству скважины предусматривает бурение на глубину 4 200 метров с отходом от вертикали 1 200 метров. В дальнейшем для полномасштабного освоения Западно-Иркинского планируется привлечь более 200 буровых установок в арктическом исполнении.

Ресурсы Западно-Иркинского - более 1 млрд тонн углеводородов, на первом этапе этот актив будет флагманским для «Восток Ойл». Общий ресурсный потенциал проекта составляет 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent.

Потенциал роста добычи «Восток Ойл»: в 2024 году - 25 млн тонн, в 2027 году - 50 млн тонн, 2030 - 115 млн тонн.