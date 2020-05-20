По поручению губернатора краевым правительством подготовлен второй пакет мер поддержки экономики и бизнеса

Губернатор края подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», направленный на поддержку пострадавших предприятий и отраслей экономики.

Напомним, ранее в числе первоочередных мер были приняты краевые законы, существенно снижающие налоговую нагрузку для наиболее пострадавших сфер деятельности. Разработка второго пакета мер экономической поддержки потребовала большей подготовки, расчётов баланса эффективности и бюджетных возможностей, а также согласований с бизнес-сообществом. В результате утверждено несколько механизмов общей и отраслевой направленности.

Так, в сфере транспорта правительству поручено подготовить законодательную инициативу по освобождению на 2020 год от уплаты транспортного налога грузо- и пассажироперевозчиков, а также предусмотреть компенсацию затрат на дезинфекцию подвижного состава.

Для поддержания финансовой устойчивости в жилищно-коммунальном хозяйстве будет обеспечено внесение авансовых платежей от бюджетных (краевых и муниципальных) потребителей услуг в адрес ресурсоснабжающих организаций. Это позволит провести своевременную и полноценную подготовку отрасли к новому отопительному периоду.

Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрено субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам. Инструмент предназначен для снижения долговой нагрузки на организации, которые вынуждены оплачивать ранее взятые кредиты. На эти цели до конца года будет выделено не менее 150 млн рублей из краевого бюджета. Помимо этого дано поручение об увеличении уставного капитала краевого Агентства развития бизнеса – для расширения линейки финансовых продуктов поддержки предпринимательства.

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин пояснил, что новые меры разрабатывались в связке с мерами поддержки федерального уровня, и главной задачей было обеспечить их реальную востребованность у бизнеса. «Когда мы готовили этот пакет, мы провели ряд консультаций и встреч с кредитными учреждениями, Центробанком, с общественными предпринимательскими объединениями, представителями пострадавших отраслей. И при этом постоянно обращали внимание на востребованность. На уровне региона мы не можем позволить себе широчайший спектр мер поддержки, поэтому, конечно, мы выбирали из всех возможных те механизмы, которые принесут максимальный эффект», - подчеркнул Юрий Лапшин.

Общая «бюджетная стоимость» второго пакета мер поддержки экономики оценивается в полтора миллиарда рублей.

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию этих и других мер, перечисленных в указе, будут подготовлены краевым правительством в ближайшие дни.