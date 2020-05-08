Победа за нами!

Как известно, немцы очень трепетно относятся к своему времени и не любят тратить его впустую. Например, на захват Польши у них ушло 27 дней, Франция пала через месяц и 12 дней, Голландии хватило сил на пять дней сопротивления, а Данию взяли и вовсе за каких–то шесть часов. К слову, воины Брестской крепости, которые 22 июня 1941–го одними из первых на нашей земле приняли удар фашистов, оборонялись почти месяц, а знаменитый Дом Павлова в осаждённом Сталинграде горстка храбрецов защищала без малого два месяца.

Почему европейские страны так легко сдались — понять несложно. Западный мир, только отошедший от ужасов Первой мировой, отказывался верить, что Германия, нарушив все договорённости, вновь решится на агрессию. К тому же мягкая политика стран — победителей войны 1914–1918 годов развязала Гитлеру руки, позволив нарастить военный потенциал и перейти от слов к делу: первый тревожный звонок раздался ещё в 1938–м с аннексией Австрии. Окрылённая успехом немецкая военщина решила замахнуться и на Россию, но, как и в прежние времена, серьёзно просчиталась.

В отличие от Европы, покорение которой Гитлер прежде всего рассматривал как яркий пример реваншизма, нацисты и их союзники, ведомые преступными и бесчеловечными идеями расового превосходства, хотели не просто уничтожить ненавистный коммунистический строй. Они смотрели куда шире: захват богатых территорий с постепенным истреблением местного населения, что в конечном счёте превратило бы выживших в обслугу, — вот что двигало идеологами национал–социализма. Именно поэтому война на Востоке шла не на завоевание, а на уничтожение, поэтому–то и вариантов у нас было не так много: сдаться и исчезнуть или бороться и победить. Мы выбрали борьбу, а вместе с ней и свободу.

Сегодня историки спорят о том, что помешало Советскому Союзу сразу же дать достойный отпор врагу и если не разбить его в первый год войны, то хотя бы ускорить падение Берлина. Причин, почему для нас война продлилась долгих 1 418 дней, достаточно: от поредевших рядов офицерского состава к концу 1930–х годов до устаревшего вооружения и чахлой техники. Кроме того, не стоит забывать, что на Германию работала вся промышленность оккупированной Европы, что вкупе с фанатичной преданностью и совершенной дисциплиной немецких солдат делало германскую военную машину идеальной. Идеальной, но не непобедимой. Оправившись от блицкрига и собрав силы в стальной кулак, Красная армия нанесла по врагу решительный удар, погнала и разбила в его же логове. К этому приложили руку не только солдаты и офицеры, матросы и партизаны, но и многие миллионы людей, по–своему приближавших победу в тылу: крестьяне Кубани и Кавказа, рабочие Кузбасса и Донбасса, рыбаки Сибири и Дальнего Востока... Вся страна в едином порыве ковала Победу. Не остался в стороне и заполярный, тогда ещё небольшой, но уже приметный для экономики страны Норильск, который поставил на оборонку столько металла, отправил на фронт столько людей...

Понеся огромные потери (согласно современным данным, Советский Союз за время войны потерял порядка 27 миллионов человек), нам удалось освободиться самим и освободить других. Но, безусловно, победа над нацизмом — заслуга не одного лишь СССР. Большую роль в этом сыграли и наши союзники во главе с США и Великобританией, а также силы сопротивления, в том числе и в самой Германии. С первыми салютами победы именно немцам — коммунистам и антифашистам — было доверено право вернуть Германии её честь. И это, к слову, у них хорошо получилось. Сегодня Германия — одно из передовых государств, и ни в одной стране мира не борются с проявлениями неонацизма так, как там, — жёстко и бескомпромиссно.

Пройдя путь от падения Берлина до присвоения десяткам городов России звания городов воинской славы, мы научились ценить людей, для которых Великая Отечественная действительно отдаётся тревожным стуком в сердцах. Россия, как правопреемница Советского Союза, остаётся верна традициям и глубоко чтит память фронтовиков. Одним из последних в череде знаковых событий стала Всероссийская акция «Бессмертный полк», организованная и впервые проведённая восемь лет назад и охватывающая все уголки страны.

В то же время с каждым годом остаётся всё меньше очевидцев и уж тем более участников войны. К сожалению, когда–то наступит момент, когда их не станет вовсе. Исчезнут ли в памяти грядущих поколений воспоминания о тяжёлых временах 1941–1945 годов? Вряд ли. Слишком уж высокую цену за свободу заплатил наш народ.