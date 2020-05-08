Победный эфир от ГЦК: сегодня в 16.00

Накануне юбилея Великой Победы, 8 мая, на официальном аккаунте Городского центра культуры в инстаграме состоится онлайн-концерт, в котором бывшие и нынешние норильчане поздравят весь Норильск с Днём Победы. Из разных городов страны - от Калининграда до Магадана - норильчане, наши вокалисты и артисты, будут выходить в прямой эфир и поздравлять Норильск с праздником. В рамках этого культурного эфира пройдёт розыгрыш призов от норильских предпринимателей, рестораны города покажут мастер-классы по приготовлению солдатской каши, чтобы к нашему главному празднику быть во всеоружии.

В праздник 9 Мая ровно в 12.00 в эфире радиостанции «Мегаполис FM» на частоте 103.5 как старт всех праздничных мероприятий прозвучит главная песня - «День Победы», которой в этом году исполняется 45 лет. Авторы праздничной программы надеются, что для всех наших ветеранов норильчане откроют окна и споют «День Победы» в знак солидарности, в качестве поздравления.

Все учреждения культуры поздравляют Большой Норильск и всю страну с главным праздником –Днем Победы.