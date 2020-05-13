Под ударом – предприятия и учреждения. Новая волна мошенничества на фоне борьбы с коронавирусом

На этот раз неизвестные массово рассылают письма якобы от имени зампредседателя краевого правительства и министра здравоохранения с просьбами перечислить деньги на покупку оборудования для помощи инфицированным.

«Частная организация якобы закупает оборудование под контролем краевого правительства и минздрава края. Такие же просьбы звучат и в телефонных обращениях к предприятиям края. Такие письма рассылают мошенники, это обращение является подделкой», — отреагировали на фейки в пресс-службе губернатора края.

Правительство края просит предпринимателей быть бдительными. При получении подобных писем обращаться к указанным в тексте отправителям для уточнения подлинности. При любом подозрении на мошенничество сообщать полиции.